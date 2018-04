Señales para identificar un smartphone hackeado

Un problema común que muchos usuarios de smartphones sufren sin saberlo, es haber sido interferidos por ciberdelincuentes en sus smartphones, sin darse cuenta.Podemos darnos una idea de que nuestro smartphone fue interferido mediante algunos indicadores como los siguientes, de acuerdo con el portal especializado, Gadget Hacks:

Encontramos aplicaciones en nuestra memoria, que no hemos instalado

Encontramos procesos que no iniciamos

Cuando abrimos el administrador de memoria, en el que vemos los procesos en segundo plano almacenados en el smartphone, encontramos varios que no recordamos haber iniciado. Es importante que lo limpies dos o tres veces al día, para descubrir si es un indicador real.El teclado escribe caracteres que no solicitamos

Cuando escribimos un mensaje, nuestro teclado escribe caracteres que no escribimos. Aunque ojo, esta situación podría ir de la mano con una falla en la pantalla también, por lo que no necesariamente es un indicador de hackeo.Se abren apps que no solicitamos

Al igual que con el punto anterior, es fácil confundirlo con un fallo de la pantalla touch. Se tendrá que ver si estamos ante uno, u otro problema.¿Cómo podemos ser intervenidos?Las principales fuentes de hackeo son:-Cuando te conectas a una red pública de Wifi gratuito.-Cuando descargas apps (juegos sobre todo), no verificados aún en tiendas oficiales de la store.-Cuando descargas apps de páginas no oficiales.-Cuando instalas archivos APK no verificados con códigos maliciosos.-Cuando conectas tu smartphone a una computadora afectada por malware y/u otro tipo de ataques.