Según científicos, el tope de longevidad es 115.7 años para mujeres y 114 para hombres

A pesar de que la frontera de la esperanza de vida humana se aleja constantemente debido a una mejor nutrición, condiciones de vida y atención médica, un grupo de científicos holandeses sostiene que la longevidad humana no puede seguir extendiéndose para siempre.

Para analizarlo, estadísticos de las universidades de Tilburg y Róterdam, Países Bajos, analizaron los datos de las últimas tres décadas sobre una muestra de unos 75 mil holandeses. De todos ellos se registró la edad exacta al momento de fallecer, según explicó el profesor John Einmahl, uno de los tres autores del estudio, y de allí se desprendieron resultados reveladores.

Los científicos aseguran en este nuevo estudio que lograron fijar así el “techo de cristal” de la longevidad humana en 115.7 años para las mujeres y 114.1 años para los hombres, a pesar de los aumentos en la esperanza de vida. Si bien existen casos paradigmáticos, por ejemplo la francesa Jeanne Calment, el ser humano que más años vivió entre las personas cuya fecha de nacimiento está certificada (murió en 1997 con 122 años y 164 días), el promedio, es decir, la expectativa de vida, es más reducido.

“Ahora vivimos más tiempo, pero los que tienen más años entre nosotros no han envejecido mucho más en los últimos 30 años”, explicó Einmahl. “Desde luego hay una especie de muro ahí”. “Por supuesto, la esperanza de vida aumentó”, señaló, precisando que el número de personas que llegaron a los 95 años en Holanda casi se triplicó.”Sin embargo, el techo en sí mismo no ha cambiado”.

Los resultados de este estudio completan los recientes datos publicados por un grupo de investigadores en Estados Unidos, que determinaron un límite similar el año pasado, pero añadiendo que los individuos ya no alcanzan edades tan extremas como antes.

Sin embargo, ese estudio realizado por el Colegio de Medicina Albert Einstein en Nueva York encontró que los individuos de vidas excepcionalmente largas no envejecían tanto como antes. Einmahl y sus investigadores lo discutieron, diciendo que sus conclusiones -deducidas mediante el uso de una marca estadística llamada “Extreme Value Theory”- no mostraron casi ninguna fluctuación en la vida máxima.

La Teoría de Valores Extremos (o análisis de valores extremos) es una rama de la estadísticas que mide datos y responde a preguntas sobre el riesgo de eventos o situaciones extremas o atípicas. Afirman que esto proporciona la evaluación más precisa.

Sin embargo, decenas de otros equipos de investigación han desafiado la idea de un límite tan cerca de 100. A principios de este año, otro equipo de investigadores holandeses, esta vez de la Universidad de Groningen, dijo que 125 es “alcanzable” en 2070. Llegaron a esa conclusión basándose en probabilidades de muerte registradas para personas de hasta 109 años de edad y extrapoladas a personas mayores, un método criticado por otros científicos.

Mientras tanto, un equipo de la Universidad McGill desafió a estudiar la posible existencia de algún límite en cuánto tiempo la gente puede vivir.

Einmahl y sus colegas contestaron esta última afirmación, al observar que sus conclusiones no mostraban casi ninguna fluctuación de la máxima longevidad.

