Según Akira Toriyama, Goku nunca ha sido un héroe

Si le preguntamos a cualquier persona que haya visto algún capítulo de Dragon Ball, quién es el héroe de la serie, muy probablemente responderá que Goku, el gran protagonista de la historia. Sin embargo, en palabras del propio creador del personaje y el manga del que toma inspiración Toei, estaríamos en un error, pues el guerrero saiyajin jamás fue pensado como una figura heroica.

En una entrevista realizada por Wired Japón del año 1997; pero retomada por Comic Book con motivo del estreno de la nueva saga de Dragon Ball Super; Toriyama menciona que nunca ideó al personaje como alguien que está dedicado a hacer el bien, sino como una persona que sólo busca ser el más fuerte, en un sentido de superación personal.

Sí, ha salvado a la humanidad en varias ocasiones; pero eso es meramente una consecuencia de su objetivo primario (ser más fuerte), no un fin en sí mismo. De hecho, se mostró molesto de que en la serie se diera una idea de que Goku era del tipo “protector del inocente”, cosa que no es cierta.

Lo interesante aquí es que el mangaka también reconoce que no hay maldad en el guerrero, su deseo por enfrentar seres poderosos es puro, de ahí que pueda montar la Nube Voladora.

Esto explicaría muchas cosas de Goku, como el hecho de no preocuparse realmente por su familia (no tiene un trabajo como tal, no le pasa la idea de educar a sus hijos, nunca pensó en un nombre para Gohan, se casó con Milk más por obligación y cumplir una promesa que no sabía que significaba) y que al parecer no le interesa mucho que podría ser el causante de la destrucción de 11 universos debido al torneo que le pidió a Zeno-Sama.

Ante esto, quienes cumplirían mejor la faceta de héroes serían todos los otros personajes de la historia, incluido Vegeta y el propio Mr. Satan.

