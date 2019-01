Se venga de la esclavitud rompiéndoles el corazón a mujeres blancas

Un usuario en Facebook trató de crear controversia en Facebook al declarar que en revancha por la esclavitud, “salía con chicas blancas para romperles el corazón”.

“BabyPete Capalot” hizo el pronunciamiento en su página de Facebook y su Snapchat donde la mayor parte de las respuestas fueron de mofa: “listo”, “los negros están locos”, “un auténtico negro”.

Sin embargo, algunos de ellos se lo tomaron en serio: “perra, las chicas blancas no te esclavizaron, nosotros no tenemos nada que ver con eso” o “¿qué tal si nuestros ancestros no fueron esclavistas?”.

SDP Noticias