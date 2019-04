Se equivoca al emitir su voto y corta su dedo como castigo

A pesar de que un sólo voto no define la contienda, un hombre de la India sintió tanta frustración tras haber votado por error a favor del candidato que no le convencía, que a manera de castigo decidió cortarse el dedo con el que emitió su sufragio.

Pawan Kumar tomó la trágica decisión cuando acudió a un colegio electoral del estado de Uttar Pradesh y ante su falta de precaución apretó el botón del Partido del Pueblo Indio (BJP) cuando en realidad planeaba votar por el Partido de la Sociedad Mayoritaria (BSP).

Las mofas en redes sociales no paran

Su índice izquierdo sufrió las graves consecuencias, tan sólo unos minutos después se cortó el dedo con una hacha. Aunque en un video difundido en Twitter se mostró orgulloso su “hazaña”, usuarios de redes sociales opinan que en un futuro se arrepentirá al doble y se mofan de sus acciones.

A youth in Abdullapur Hulaspur village in UP's Bulandshahr severed his own finger for accidently voting BJP instead of BSP. pic.twitter.com/zXq9LwOOH3