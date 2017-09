Se casa con ella misma y festeja a lo grande

Toda una tendencia ya, en la que las personas se sienten plenas, satisfechas y solteras por elección. Se trata de la sologamia. Y es que la ser soltero no es sinónimo de estar solo y así lo demostró Laura Mesi, quien celebró su boda con ella misma, sí, con ella misma. Lo anterior lo publicó el diario Debate.

Laura Mesi, líder del movimiento de “Sologamia” en Italia celebró su boda al estilo tradicional, con un vestido blanco y un hermoso ramo, con un sensacional pastel con diseño nupcial de tres pisos, con más de cien invitados, un platillo elegante y una pista de baile. Sólo había un detalle que marcaba la singularidad de la boda, ” no había novio”, no porque hiciera falta o porque a alguien le pareciera necesario, no había porque la bella Laura así lo decidió.

Laura, quien ha hecho de este pensamiento un estilo de vida, el que dicta que no es necesario de otros para ser felices y que se puede encontrar en sí mismo lo que en otra situación esperarías de alguien más. Decisión de vida importante para los seguidores de este pensamiento que se ha convertido ya en tendencia. A sus 40 años decidió celebrar el gran amor y complemento que encuentra en su misma persona, eso sí, en compañía de de sus más queridos.

“Les dije a amigos y familiares que si no encontraba a mi alma gemela a los 40 años, me casaría conmigo. Si un día encuentro a un hombre con quien pueda planear un futuro, seré feliz, pero mi felicidad no depende de él”, dijo.



La boda de Laura con ella misma, no tiene efectos legales pero sí muy simbólicos, ya que representa para ella la aseveración de que es posible ser felices solos. Laura no siempre estuvo sola, y tras la ruptura de una relación sentimental de 12 años surgió la idea de casarse con ella misma, planes que mantenía desde hace dos años y que recientemente materializó.

“Creo firmemente en que, antes que nada, debemos amarnos a nosotros mismos”

Afirmó que tuvo la idea de casarse con ella misma hace dos años, después de dar fin a una relación sentimental de 12 años. Aunque no descarta la idea compartir su vida con alguien más si encuentra a un hombre que despierte en ella ese interés.

“Si algún día encuentro a un hombre con el que pueda planificar un futuro seré feliz, pero mi felicidad no depende de esa persona”

La fotógrafa de su boda fue la talentosa Micaela Martini, quien registro y compartió algunas imágenes en su cuenta de Facebook, en las que se puede ver a una novia radiante y feliz.