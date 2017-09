¿Sabes cuánto has gastado en iPhones?

Además de las innovaciones que presenta como smartphone, uno de los detalles que más llamó la atención del lanzamiento del iPhone X fue su precio de 999 dólares en su versión de mayor capacidad.

PUBLICIDAD

inRead invented by Teads

Desde el lanzamiento de su primera versión, el 29 de junio de 2007, el teléfono inteligente de Apple se ha caracterizado por ser un dispositivo caro. En aquel año, el iPhone salió a un precio de 499 dólares. El tipo de cambio FIX en aquel día fue de 10.7926 por lo que traducido a pesos mexicanos resulta un total de 5 mil 385 pesos, sin contemplar impuestos.

“Su versión más sencilla se lanzó con un precio de 499 dólares, que en ese tiempo alcanzaba para 53 canastas básicas o 774 litros de gasolina (su precio por litro en ese entonces era de sólo 7.10 pesos). A 10 años de las primeras críticas, su costo promedio ha aumentado en un 45%2, indica un reciente estudio realizado por Linio.

El estudio señala que aquellos que compraron todos los iPhone a precio oficial de lanzamiento en sus versiones con menor capacidad han gastado alrededor de 5 mil 505 dólares, mientras que quienes han adquirido las versiones de mayor capacidad han desembolsado cerca de 8 mil.

“Si fuiste un fanático estrella de iPhone y adquiriste todos los equipos en todas sus presentaciones de memoria interna, invertiste en total 18 mil 920 dólares, lo que alcanzaría para un viaje a París de una semana”, indica Linio en su informe. La firma indica que dicha cantidad se traduce en 339 mil 267 pesos.

Otro ejemplo que pone la plataforma es de aquel que ha comprado todos los iPhones usados. Mediante una tabla publicó el precio promedio de un iPhone usado, en buen estado, desde la primera versión. Sus cifras indican que si compraste todos los iPhone, pero no en tienda sino a un particular y a su precio promedio, has gastado 5 mil 69 dólares, que al tipo de cambio actual son 90 mil 142 pesos.

Fuente: EL FINANCIERO