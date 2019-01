Roban lienzo atribuido a Miguel Ángel con valor de 285 mdp

Un lienzo que data del siglo XVI atribuido al pintor italiano Miguel Ángel ha sido robado de una iglesia flamenca ubicada en Zele, Bélgica.

La obra representa a la Sagrada Familia y fue donada por un político hace 16 añospero no existe evidencia de que haya sido pintada por Miguel Ángel; sólo se trató de una duda del sacerdote Jan van Raemdonck, quien invitó a un experto a verificar sus sospechas.

Sin embargo, el hurto se suscitó antes de la llegada del especialista; el pasado viernes 11 de enero. Ahora la policía bélgica y la Interpol investigan al párroco, quien no obstante niega haber anunciado su intuición y piensa que sus correos fueron interceptados.

También es sospechoso un joven de aproximadamente 20 años visto aquél día frente a la iglesia, aunque el cuadro pesa al menos 100 kilos junto con la moldura.

Según informa The Guardian, de comprobarse su origen, podría alcanzar un precio de 15 millones de dólares (285 millones 181 mil 500 pesos).

ALERT: A valuable painting attributed to #Michelangelo or Venusti, one of his students, has been stolen from the Church of St Ludgerus in Zele, #Belgium. https://t.co/AVHpH7cQon pic.twitter.com/AP0NJOZV6d

— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) January 14, 2019