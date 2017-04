Rep’nUp, la app que limpia tus cuentas en redes sociales antes de una entrevista

Para extremar el cuidado sobre lo que has publicado en tus cuentas de redes sociales a la hora de enfrentarte a una entrevista de trabajo, la aplicación Rep’nUp puede resultarte de gran utilidad para eliminar contenido incorrecto.

Una solución para remediar aquello que has publicado y que tiene huella en la red es la aplicación Rep’nUp, a la que puedes acceder a través del siguiente enlace y que se encarga de analizar y limpiar de forma rápida y sencilla los contenidos no deseables en tus cuentas de Facebook, Twitter e Instagram. Creada por el empresario con experiencia en el ámbito de la ciberseguridad Lior Tal y el especialista en visión artificial Eran Borenstein en 2013, la app está pensada para mejorar tu situación de cara a una entrevista, cuidando lo que has publicado en redes sociales.

De esta manera, Rep’nUp sirve para aquellas personas o bien que no desean tener un perfil privado o para aquellas que desconocen la privacidad de ciertos contenidos y quieren tener cuidado a la hora de enfrentarse a una entrevista y ser rechazados por imágenes en las que tengan presencia el alcohol u otros asuntos inapropiados. El sistema de aprendizaje automático desarrollado por la startup detecta desde fotografías con presencia de alcohol y desnudos hasta errores ortográficos y malas habilidades de comunicación.

Existen dos opciones para esta aplicación: por una parte cuenta con un servicio gratuito que revisa los textos de las publicaciones y los perfiles de las redes sociales y por otra, analizar el contenido visual tiene un precio de 9,99 dólares, a no ser que recomiendes la aplicación a cinco de tus amigos. Además, puedes utilizar sus prestaciones de forma continúa mientras des tu permiso a la app para que siga analizando tus perfiles en rees.

Entre sus funciones destacan el análisis o escáner de Facebook, Twitter o Instagram para detectar mensajes dañinos, la exploración de imágenes dañinas en Facebook o Instagram, la posibilidad de eliminar y ocultar cada publicación inapropiada que considerés conveniente o una evaluación que revela aquello que Facebook dice de ti sobre tus rasgos de personalidad y cómo se aplican a tu carrera profesional.

TICBeat