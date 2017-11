Razer Phone, el teléfono para los amantes de los videojuegos

“Si usas esto una semana y luego pasas a otro teléfono, te vas a sentir triste”, dice Tom Moss, el jefe de móvil de Razer.

Está hablando del nuevo Razer Phone.

Es real. Lo tengo en la mano. Y es diferente a cualquier otro teléfono que he visto este año.

Mientras que la mayoría de los teléfonos insignia son rectángulos brillantes y redondeados con pantallas curvas, el Razer es un ladrillo grande y negro sin complejos. Tiene ángulos drásticos de 90 grados en vez de esquinas curvas. Incluso lo puedes parar sostenido de un costado. La pantalla de 5.7 pulgadas y 2,560×1,440 pixeles de resolución es totalmente plana y presenta biseles gigantes en su parte superior e inferior, en un momento en que parece que los biseles son cosa del pasado.

El Razer Phone no es particularmente bonito, pero el teléfono es muy diferente de todo lo demás que hay en el mercado.

Pero, en este caso, lo más importante es lo que tiene dentro.

Bajo el capó

Cuando llegue el Razer Phone el 17 de noviembre por US$700, la empresa dice que será el primer teléfono con una pantalla que se refresca 120 veces por segundo, como una PC de videojuegos de alta gama o el iPad Pro de Apple. Y combinado con una técnica de refresco dinámico que llama Ultramotion (como G-Sync de Nvidia) eso puede implicar apps y sitios Wb que se ven más hermosos y se navegan de forma más fluida, además de una experiencia de juego móvil excepcional.

Eso es a lo que Tom Moss se refiere cuando dice que “me voy a poner triste”. Él cree que después de usar la pantalla de 120Hz del teléfono, otros teléfonos se sentirían horrible. Y aunque aún no uso el Razer Phone por una semana aún – sólo lo he usado unos 15 minutos – definitivamente se siente muy fluido. Ya soy fanático del botón de encendido en el costado, con sensor de huellas incluido.

También tiene tres bocinas. ¿Recuerdan esos enormes biseles en la parte superior e inferior de la pantalla? Hay una razón de su existencia: integran un par de bocinas frontales que son más potentes de lo que cualquiera pensaría que serían las bocinas de un teléfono. Cuando Moss puso a prueba el app de Dolby Atmos en una sala de conferencias en las oficinas de Razer en San Francisco, no pude creer lo bien que llenaban la enorme habitación. (¿Realmente suenan bien? Tenemos que ponerlas bien a prueba).

Ver las especificaciones del teléfono pone en claro que Razer se propuso igualar o superar a la competencia de otras formas. Tiene 8GB de RAM, con una batería de 4,000mAh. Una cámara dual de 12 megapixeles con lente gran angular y telefoto óptico 2x. Dos años de actualizaciones de software garantizadas – aunque llegará con el sistema operativo del año pasado, Android 7.1.1 Nougat – y 64GB de almacenamiento de fábrica, con una ranura para tarjetas de expansión microSD de hasta 2TB.

Y aunque el teléfono tiene el mismo chip Qualcomm Snapdragon 835 que encuentras en casi todos los teléfonos insignia del momento, Razer dice que el suyo se desempeña mejor que el de la competencia al utilizar la ingeniería térmica que la empresa usa para sus laptops de alta gama, como un método para desviar el calor de los procesadores (aunque hay que decirlo, no es la primera vez que esto se hace en un teléfono).

Y, como ya dijimos, nos queda mucho por probar para confirmar todo esto.

No es para todos

Ten en cuenta que este teléfono no tiene resistencia al agua, no tiene carga inalámbrica ni entrada para audífonos 3.5mm. (Razer dice que las bocinas gigantes no son compatibles con la idea de la resistencia al agua, y el chasis todo de aluminio no tiene un sitio para pasar la señal de carga inalámbrica, y que hay un adaptador USB-C a 3.5mm para los audífonos incluido en la caja). Pero, quizás lo más importante sea, los compradores en Estados Unidos deben tener en cuenta que el dispositivo no respalda las operadoras CDMA como Verizon o Sprint. Como el OnePlus 5, nuestro teléfono económico favorito, el Razer Phone es sólo GSM.

Y, honestamente, aún no está claro, más allá de la marca Razer, qué es lo que hace de este teléfono un celular de gaming. Cuando preguntamos sobre el tema, Moss dice: “No tiene que ser solamente un teléfono de gaming, sino un teléfono para gamers”.

“Es el mejor teléfono con modo paisaje, es la mejor calidad de audio, es el mejor para películas”, dice, haciendo notar que los grandes biseles repletos de bocinas no están allí sólo para proveer audio sino también como una forma de sostener de manera cómoda al teléfono sin bloquear la pantalla.

Cuando Razer compró la pequeña fabricante de teléfonos Nextbit en enero, tuve mis dudas. Razer tiene un largo historial de revelar productos locos que nunca llegan al mercado o sólo tienen una lanzamiento muy limitado. Todo esto con la intención de captar atención hacia la marca.

Incluso ahora, me pregunto si Razer está promocionando este teléfono sólo con la intención de captar atención. Y es que Razer saldrá en la bolsa pública en Hong Kong el 13 de noviembre, algo que haría del cofundador Min-Liang Tan un multimillonario.

Moss, quien fue el presidente ejecutivo de Nextbit, no tiene una buena respuesta cuando insisto en preguntarle por qué Razer quiere fabricar un teléfono — más allá del simple hecho de que las generaciones más jóvenes tienden a utilizar el teléfono para jugar videojuegos, y que Razer tiene que seguirle el rastro a su audiencia. (Dijo también que la empresa ha convencido a algunos desarrolladores de videojuegos; por ejemplo, Final Fantasy XV Mobile será compatible con la pantalla de 120Hz).

Pero cuando me pongo a pensar, el Razer Phone no es tan loco como los otros productos de la empresa: como la portátil de tres pantallas o una PC totalmente modular. El teléfono se siente real. Y me pregunto si tiene la oportunidad de competir con los Samsung del mundo.

Lo sabremos pronto.

