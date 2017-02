¿Qué pasaría si hubiera una guerra nuclear?

El ser humano ha jugado desde la última mitad del siglo XX a imaginar las consecuencias que tendría para la vida el inicio de una guerra nuclear. Desde el cine a la literatura pasando por el mundo del videojuego, la ficción ha creado un mundo postapocalíptico en el que mutantes y hombres salidos de refugios luchan entre sí. Pero, ¿qué ocurriría si realmente hubiera una explosión nuclear?

El canal de Youtube AsapScience ha decidido explicarlo. Formado por Mitchell Moffit y Gregory Brown, desde 2012 dedican sus vídeos a relatar de una forma sencilla y amena algunas de las incógnitas de la ciencia.

Con más de seis millones de seguidores, su vídeo “What If We Have A Nuclear War?” (¿Qué pasa si tenemos una guerra nuclear?) explica en cinco minutos las consecuencias de un ataque nuclear.

La pieza expone el impacto que tendría una única bomba con los factores que influyen como el lugar en el que lo hace (aire o tierra), si es de día o de noche, la distancia del cuerpo humano con respecto al lugar donde cae o la ropa que se lleve en el momento del impacto (la ropa blanca es capaz de repeler algo de la energía mientras que la negra la absorbe).

Sin Embargo