¿Qué microbios hay en los billetes que tocamos a diario? Científicos responden

Vivimos en un mundo sucio. Dondequiera que vayamos, estamos entre microbios. Las bacterias, los hongos y los virus viven en nuestros teléfonos, en los asientos del autobús, manijas de la puerta y bancos de parque. Pasamos estos pequeños organismos entre nosotros cuando compartimos un apretón de manos o un asiento en el avión.

Ahora, los investigadores están descubriendo que también compartimos nuestros microbios a través de nuestro dinero. De los propinas a las máquinas expendedoras, cada billete que pasa de persona a persona muestra un poco del ambiente de donde proviene y pasa esas bacterias a la siguiente persona, al siguiente lugar que va.

La lista de cosas que se encuentran en los billetes incluye ADN de nuestras mascotas, rastros de drogas y bacterias y virus que causan enfermedades. Los hallazgos demuestran cómo el dinero puede registrar en silencio las actividades humanas, dejando atrás lo que se llama “ecos moleculares”.

En abril, un estudio identificó más de 100 diferentes cepas de bacterias en billetes de dólar circulando en la ciudad de Nueva York.

Algunos de los especímeness más comunes fueron Propionibacterium acnes, una bacteria conocida para causar acné, y Streptococcus oralis, una bacteria común que se encuentra en nuestras bocas.

El equipo de investigación liderado por la bióloga Jane Carlton en la Universidad de Nueva York también descubrió rastros de ADN de animales domésticos y de bacterias específicas que se asocian sólo con ciertos alimentos.

Un estudio similar recuperó rastros de ADN en los teclados de cajeros automáticos que reflejaban los alimentos que comían en diferentes barrios. La gente en el centro de Harlem comía más pollo doméstico que los de Flushing y Chinatown, que comían más especies de peces óseos y moluscos. Los alimentos que comían se transfirieron de los dedos a las pantallas táctiles, donde los científicos podían recuperar un poco de sus comidas más recientes.

No dejamos sólo comida. Las huellas de cocaína se pueden encontrar en casi el 80 por ciento de los billetes de dólar. Otros fármacos, incluyendo morfina, heroína, metanfetamina y anfetamina, también se pueden descubrir, aunque menos comúnmente que la cocaína.

Identificar los alimentos que la gente come o las drogas que usan las personas basadas en las interacciones con el dinero puede no parecer útil, pero los científicos también están utilizando estos datos para comprender patrones de enfermedad. La mayoría de los microbios que los investigadores en Nueva York identificaron no causan enfermedad. Pero otros estudios han sugerido que las cepas causantes de enfermedades de bacterias o virus podrían ser transmitidas junto con nuestra moneda.

Se ha demostrado que las bacterias que causan enfermedades transmitidas por los alimentos -incluida la salmonela y una cepa patógena de E. coli- sobreviven en las monedas y pueden esconderse en cajeros automáticos. Otras bacterias, como el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, que causa infecciones de la piel, se encuentran en los billetes de los Estados Unidos y Canadá, pero se desconoce el grado en que podrían contagiar infecciones.

Tratemos de evitar la exposición a gérmenes, viajan con nosotros y sobre nosotros. Incluso si los microbios que causan enfermedades pueden sobrevivir en lugares como cajeros automáticos, la buena noticia es que la mayoría de las exposiciones no nos enferman.

LAVAR EL DINERO

Los científicos están buscando la manera de limpiar el dinero de bacterias y evitar su transmisión. Foto: Especial

La transmisión de enfermedades relacionadas con el dinero es rara, y no se han iniciado brotes de enfermedades importantes en los cajeros automáticos. Aunque no parece común que las enfermedades transmitan a través del dinero, hay maneras en que podemos hacer que nuestro dinero sea más limpio.

Los investigadores están trabajando en maneras de limpiar dinero entre transacciones. Poner viejos billetes a través de una máquina que las expone al dióxido de carbono en una temperatura y una presión específicas puede quitar las marcas de aceite de dólar y la suciedad dejada por los dedos humanos, mientras que el calor mata los microbios que de otra manera permanecerían.

El dinero de los Estados Unidos todavía se fabrica a partir de una mezcla de algodón y lino, que ha demostrado tener un mayor crecimiento bacteriano que los polímeros plásticos. Varios países están haciendo la transición del dinero hecho de fibras naturales al plástico, que puede ser menos propenso a las bacterias. Canadá ha tenido dinero de plástico desde 2013, y el Reino Unido pasó a un billete de plástico el año pasado.

Incluso si nuestro dinero no es directamente responsable de la propagación de la enfermedad, todavía podemos usar el historial de viajes del dólar para seguir cómo propagamos la enfermedad de otras maneras. WheresGeorge.com, un sitio web creado en 1998, permite a los usuarios rastrear billetes de dólares mediante la grabación de sus números de serie. En los casi 20 años desde la creación del sitio, WheresGeorge ha rastreado las ubicaciones geográficas de billetes por un total de más de mil millones de dólares.

Ahora, los físicos del Instituto Max Planck y de la Universidad de California en Santa Bárbara están utilizando datos de WheresGeorge para rastrear epidemias. La información sobre el movimiento humano y las tasas de contacto de WheresGeorge se utilizó incluso para predecir la propagación de la gripe porcina 2009.

Aunque no sabemos hasta qué punto el dinero permite que las enfermedades se propaguen, el consejo de una madre es probablemente mejor al manejar efectivo: “Lávese las manos y no lo ponga en la boca”.

Fuente: Sin Embargo