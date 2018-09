Pretende llamar Cruz Azul a su hijo y su esposa no lo deja

La Paz, Baja California Sur.- Su admiración al Cruz Azul lo llevó a intentar ponerle el nombre del equipo de sus amores a su hijo recién nacido, sin embargo, ese fanatismo también le hizo ganarse una tremenda reprimenda de su esposa, que no estuvo de acuerdo en que la “cruzazuleara”, bautizando a su hijo con ese nombre, solo por su afición futbolera.

Si de por sí, a las señoras de la casa, les repatea que sus maridos se la pasen viendo el futbol en la tele, imagínense que todavía el hijo lleve el nombre de un equipo de fútbol.

Por eso al joven padre Said Fernández, no le cuajó la intentona, y de Cruz Azul, como pretendía que se llamara su hijo, terminó en Said Matteo, luego del “tuya, mía, dámela, te la presto” con su esposa, que lo agarró en fuera de lugar en sus caprichos futboleros.

Como se dio cuenta de que su mujer no iba a ceder tan fácilmente, entonces el padre aplicó el sistema del “tiki taka” para tratar de desesperar a la dueña de sus quincenas y aprovechar el momento de confusión y proponer que al menos el pequeño llevara el nombre de Cruz , así, sin el Azul, pero la respuesta nuevamente fue un rotundo “no”, con la advertencia de que a la próxima le sacaban la roja.

“De que te vas a disfrazar Said”, pensó el cada vez menos animado padre, quien creía que eso de que la mujer tiene la última palabra en casa, era solo un mito.

Aunque aplicando el dicho “de lo perdido, lo que aparezca”, Said Fernández celebra una buena jugada en este intenso partido, puesto que como lo comentó a Metrópoli “al menos le dije al juez que escribiera el nombre en azul”.

De esta lamentable historia nadie se hubiera enterado, si no es porque Said tuvo la genial ocurrencia de presumir en Facebook que este juego ya se había ganado y que estaba celebrando el reciente registro de su hijo con el nombre de Cruz Azul, y publicando una foto con el pequeño en sus brazos.

Pero no contaba con la astucia de su esposa, que inesperadamente salvó en la línea el disparo de su marido, al decirle que nanais, no fue gol y le dio para atrás a su endeble ofensiva, que parecía estar encabezada por el Javier “Chicharito” Hernández, porque nada más no anotaba.

El intenso encuentro se desarrolló este jueves 13 de septiembre, cuando la joven pareja acudió al Registro Civil, para signar tan memorable acontecimiento: que su hijo llevara el nada común nombre de Cruz Azul Fernández Angulo.

Fue minutos antes de que iniciara el trámite oficial, cuando la madre la pensó bien y mejor decidió jugar a la defensiva, para evitar un contragolpe.

Said manifestó al respecto “al final su mamá no me dejó. Hoy lo llevé a registrar y le iba poner Cruz Azul, pero se me armó un drama”.

Expresó la pasión que siente por la maquina azul. “ Mis amigos saben que soy bien fan del azul”, por lo que a pocos les sorprendió la osadía.

La respuesta en redes sociales no se ha hecho esperar y algunos comentarios chuscos aluden al equipo “ya merito” que ya lleva 20 años sin conseguir un título, y ser el equipo con mayor cantidad de finales perdidas en el mundo.

Debido a que en el actual torneo el equipo lleva un buen paso, al mantenerse invicto en las ocho jornadas del torneo, sumando un total de 20 puntos, con quince goles a favor, se ha devuelto la esperanza a sus seguidores, al grado tal de que uno de La Paz, hasta quiso ponerle Cruz Azul a su recién nacido hijo, pero el disparo le salió “¡¡tiritititoooooo!!”.

Información de Agencias.