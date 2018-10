Presume tatuaje con pésima traducción y las redes se lo hacen notar

A veces parece que el traductor de Google es dirigido por un ser omnipresente que antes que cualquier otra cosa, es un súper troll porque no han sido pocas las veces que parece haberse empeñado en hacerle la vida de cuadritos a alguien.

Desafortunadamente hay quienes aún no se enteran de esta situación y antes que contactar a alguien que sepa del tema, optan por utilizar la herramienta en asuntos verdaderamente importantes… o permanentes. Por ejemplo, un tatuaje.

Así le pasó a Naz Mila, una joven de 26 años originaria de Azerbayan que tras aparecer en el reality show televisivo ‘Solteros millonarios buscan esposas’ ganó fama en su país y se convirtió en toda una celebridad en Instagram.

Fue en la misma red social donde Naz compartió fotografías en las que presume un enorme tatuaje que recorre el costado derecho de su cuerpo desde la costilla hasta la rodilla.

A pesar de que Mila siempre es elogiada por su belleza, esta vez no fue eso lo que más llamó la atención sino lo que el tatuaje dice: una terrible traducción al inglés de la frase turca “Sólo Dios puede juzgar mis errores y verdades”.

El tatuaje dice “I can judge a single god with my wrongs and wrongs” (“Puedo juzgar a un único dios con mis errores y errores”, en español), cuando debería ser “Only God can judge my mistakes and truths”.

Así que si estás pensando en hacerte un tatuaje, lo mejor es que lo sea en un idioma que conozcas (aunque también suele haber errores), o de plano, que evites las letras y optes por los dibujitos.

