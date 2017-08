Presentan el DeLorean volador, aunque no es como lo imaginas

La idea de vehículos voladores personales no es nueva, se ha explorado casi desde que el hombre tiene conciencia de sí; aunque ha tomado un gran auge en los últimos 30 años gracias a Volver al Futuro II y la presentación de su famoso “DeLorean volador”; mismo que podría ya ser toda una realidad aunque no cómo lo imaginas.

La DeLorean Aerospace, compañía especializada en aeronáutica, propiedad de la misma familia que la famosa automotriz; dio a conocer su DR-7 VTOL, un vehículo eléctrico aéreo de despegue vertical, el cual está diseñado para transportar a dos personas en distancias “medianas”, pues su batería dura unos 200 km antes de descargarse.

Se espera que esté disponible durante 2018; y no, no tiene un condensador de flujos, no se recarga con basura y no te lleva al pasado o al futuro si alcanzas las 88 millas por hora.

Fuente: SDP Noticias