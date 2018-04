Prepárate para viajar en avión de pie

La compañía italiana Aviointeriors ha desarrollado un asiento para que los pasajeros de aviones comerciales permanezcan de pie durante el viaje.

Esta firma ha presentado el modelo Skyrider 2.0 durante la última edición de la exhibición Aircraft Interiors Expo que acogió Hamburgo (Alemania) la semana pasada.

El artículo es una versión mejorada de un prototipo similar creado en 2010 y está pensado para que las aerolíneas puedan aumentar el porcentaje del pasaje hasta un 20 %.

En determinados vuelos cortos, los vajeros ‘montarían’ a la manera de un jinete un asiento ajustado a un caño vertical y mantendrían sus pies apoyados en el piso.

Is this the future of flying? Welcome to the Skyrider 2.0 https://t.co/fOUwaiESA9 pic.twitter.com/KOCz5p5v9F

— NZStuffTravel (@NZStuffTravel) April 18, 2018