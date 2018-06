¿Por un ataque nuclear?: Acusan a millonario de matar a obrero al que contrató para hacer un búnker

Un millonario de Maryland (EE.UU) es acusado de la muerte de un hombre al que contrató para cavar túneles debajo de su casa porque temía un ataque nuclear de Corea del Norte, informa Fox News. Daniel Beckwitt, de 27 años, compareció ante el tribunal el jueves para enfrentar cargos de asesinato en segundo grado y homicidio involuntario.

Askia Khafram, de 21 años, murió por inhalación de humo y lesiones térmicas que sufrió el 10 de septiembre en un incendio en la casa de Beckwitt, donde fue encontrado en el sótano de un elaborado sistema de túneles.

Las autoridades indicaron que Beckwitt le vendaba los ojos a Khafra todos los días antes de que este bajara al escondite subterráneo, porque no quería que supiera dónde estaba trabajando. Beckwitt insistió en que la muerte del joven fue accidental, pero los fiscales argumentaron que no pudo escapar del incendio porque no estaba familiarizado con el diseño de los túneles como resultado de la práctica de vendarle los ojos.

Fuente: RT Noticias