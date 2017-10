¿Por qué no hemos encontrado vida extraterrestre?

El profesor estadounidense James D. Miller responde con la teoría del ‘Gran filtro’ el porqué de no haber encontrado vida extraterrestre.

Por medio de un artículo publicado en el medio sueco Aftonbladet, el profesor James D. Miller indica que las estimaciones más recientes sugieren que el número de estrellas en el universo alcanza la insondable cifra de 700.000 billones.

Alrededor de la mayoría de ellas, prosigue, giran planetas y se supone que en muchos de ellos teóricamente pudiera haber vida. Por lo tanto, desde el punto de vista estadístico debería haber no pocas civilizaciones avanzadas, pero hasta ahora no hay pruebas claras de que existan en lo absoluto.

“Probablemente, hay algo que prácticamente impide el surgimiento de vida inteligente que de alguna manera pueda manifestarse. ‘Gran filtro’ es el nombre de la teoría que trata de encontrar una explicación para esto”, afirma Miller, profesor de economía en el Smith College en Massachusetts, EE.UU.

“Puede ser que todas las civilizaciones en el universo estén destinadas a desaparecer”, explica el científico.

El concepto de ‘gran filtro’ surgió en 1996 y defiende la idea de que hay un ‘umbral’ o una barrera que detiene a las civilizaciones técnicamente avanzadas que no les permite tener éxito en colonizar el universo.

Todo puede ser muy simple: no surge vida en absoluto en otros planetas, o lo hace, pero no se desarrolla a un estado suficientemente inteligente. O bien —y este es el escenario más terrible— innumerables civilizaciones avanzadas ya han surgido a lo largo de los años en diferentes planetas. “Civilizaciones que han aprendido cómo llevar a cabo cálculos, que aterrizaron en sus lunas, pero luego les ocurrió algo que no les permitió ir más lejos”, dice Miller.

“Si civilizaciones como la nuestra fueran algo común, ya habríamos recibido alguna evidencia de esto. La única explicación es que algo las llevó a todas a desaparecer. Así que si no encontramos ninguna evidencia de la existencia de civilizaciones extraterrestres extintas, sería una pésima noticia para nosotros los terrícolas. Significaría que nosotros también estamos condenados a perecer”.

No obstante, Miller considera que en la Tierra tenemos una pequeña ventaja por la edad de nuestro planeta. Se estima que la edad de nuestro universo es de 13.800 millones de años, pero nuestro sol apareció hace ‘sólo’ 4600 millones de años atrás.

“Si el ‘gran filtro’ realmente destruyó la mayor parte de las otras civilizaciones que existieron antes que nosotros, tenemos en cualquier caso una ventaja. Si estuviéramos en una etapa muy temprana del desarrollo del universo, no sería tan sorprendente que estemos solos. Pero nuestra civilización surgió relativamente tarde, por lo que es extraño que no encontremos ninguna evidencia de la existencia de vida extraterrestre”, concluye Miller.

Fuente: HispanTV