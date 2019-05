¡Por fin! Tu conocimiento sobre esta serie te traerá un año de chela gratis

Misteriosos posters aparecieron alrededor de dos ciudades clave en la parte norte del país: Monterrey y Tijuana, con un mensaje vinculado presuntamente al rey de la noche y la llegada del invierno a México.

Finalmente hoy se da a conocer de manera oficial que se trata de un quiz exclusivo para conocedores del universo de GOT, a través de juegaporeltrono.com, donde podrás obtener un año de Bud Light totalmente gratis si contestas de manera correcta, para convertirte en el rey absoluto de las chelas.

No solo eso, también podrás participar en los viewing parties más importantes del año para ver los últimos capítulos de la octava temporada de Game of Thrones. Los próximos eventos a realizar serán los domingos 5 y 12 de mayo y será de cupo limitado, así que no dudes en derrochar tu conocimiento para ganar.

Fuente: SDP Noticias