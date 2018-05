Pone a su hija a vender chicles para “enseñarle una lección de vida”

Una mujer de Reynosa, Tamaulipas, obligó a su hija a vender chicles en calles de esa ciudad y subió las fotos de la reprimenda en su cuenta de Facebook, al asegurar que lo hizo para darle una lección de vida a la pequeña, informó SDPnoticias.

La publicación original fue compartida durante el fin de semana y en ella se observa a una niña de entre 8 y 10 años de edad luciendo un cartel que dice “Vendo chicles para valorar lo que tengo”. Además de esa foto, la menor aparece en otras imágenes con la caja de dulces y contando el dinero después de cincluida su jornada laboral.

De acuerdo con la madre, la niña incurrió en conductas no antes vistas y fuera de la educación recibida hasta el momento, por lo que decidió vestirla con “sus peores ropas” y acompañarla durante la venta en medio de un intenso calor.

Según la publicación en Facebook, la madre no se despegó en ningún momento de su hija y la venta tenía como único objetivo que la joven reflexionara sobre su conducta y sus “groserías”.

“Esto, se llama lección y no sólo es que no valore, o que no lo haga una vez; ella es una niña increíble y como tal quiero seguir manteniendo esa línea así, que jamás olvidará que las cosas cuestan, que el cuerpo se cansa que reprocharle a mamá que trabaje y a veces no esté, no es tan sencillo, palabras altisonantes, señas, o comportamientos negativos hacia los demás tampoco serán permitidos mientras viva bajo mi techo y sea menor de edad o dependa de mi, yo estaba ahí, no me quedé acostada, jamás me le despegué”, escribió la mujer en otro mensaje en sus redes sociales.

Hasta el momento se desconoce si autoridades locales han intervenido en el caso, pues algunos de los usuarios que compartieron la publicación han acusado una posible situación de abuso infantil alrededor del caso, además de las posibles secuelas emocionales que podrían presentarse en la menor tras la exhibición.