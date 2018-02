Pokémon Zoology: la versión “realista” del artista Joshua Dunlop inspirada en los personajes de anime

“Pokémon Zoology” son diseños realistas de los pokemónes, creados por Joshua Dunlop, un artista conceptual que reside en Londres y ama tanto a los Pokémon que inició este proyecto de diseño digital.

Los diseños combinan características de las criaturas del programa de televisión, con el realismo de los animales; por ejemplo, Pikachu con apariencia de conejo o Digglet que asemeja a un topo. También se encuentran Bulbasaur, Charmander, Squirtle y Vulpix, entre muchos otros más.

Joshua empezó a crear estos diseños en el 2016, comenzando con esculturas. Poco a poco, su técnica fue mejorando hasta ser reconocido mundialmente por diversos medios con sus increíbles diseños.

Para el desarrollo de las ilustraciones, el londinense utilizó diversas herramientas digitales como: Photoshop, Keyshot y la plataforma de modelado digital 3D-Coat para reinventar a las criaturas.

“Siempre he tenido una debilidad por Pokémon, desde que me regalaron “Pokémon Red” para Game Boy. Me encantó la aventura y la fantasía que vinieron con los juegos […] Siempre me pregunté cómo podrían verse si fueran reales después de ver Animales Fantásticos y dónde encontrarlos y me inspiré para intentar hacer eso”, dijo el artista al medio digital neoyorquino Mashable.