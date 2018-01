‘Podremos ver turismo espacial en unos 15 o 20 meses’

En menos de dos años empezarán a ir turistas al espacio y, probablemente, la empresa Space X sea la primera en realizar estos vuelos, afirma Scott Kelly, astronauta de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de EE.UU. (NASA, por sus siglas en inglés).

El turismo espacial podría ser una realidad el próximo año y, con el tiempo, será accesible para casi todo el mundo, opina, aunque señala que para ello, deberán reducirse los riesgos y, sobre todo, el precio.

“Va a haber un cambio radical en el acceso no profesional al espacio, al principio será muy caro, pero no me extrañaría que en unos 100 años uno se pueda meter en una nave de Virgin Galactic –la primera ‘aerolínea espacial’– y llegar en 20 minutos a Nueva York”, bromea el astronauta, durante la presentación, el lunes, de su libro Resistencia. Un año en el espacio en Madrid, España.

Kelly, que gracias a perseguir su deseo se ha convertido en el estadounidense que más tiempo ha pasado en el espacio, cree que “si puedes soñarlo, puedes hacerlo”. Advierte, no obstante, que una de las cosas con las que debe combatir un astronauta en el espacio es la soledad y la preocupación de que le ocurra algo a su familia.

Fuente: HispanTV