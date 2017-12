Planean hacerle cambios a Apu luego de señalamientos racistas

The Problem with Apu es un documental lanzado por el comediante Hari Kondabolu, quien menciona que dicho personaje de Los Simpson es un estereotipo racista de los hindues, que da una imagen errónea y ridícula. Menciona principalmente que no concibe cómo es que el señor Nahasapeemapetilon tiene un doctorado en informática y no pase de ser el dueño de una tienda de autoservicio, informó TMZ.

Esto llegó a oídos de FOX, canal que transmite Los Simpson casi desde su inicio, quienes ya planean hacer unos cambios al personaje debido a lo anteriormente citado. Cosa que fue confirmada por Hank Azaria, quien hace la voz de Apu, en una entrevista.

Azaria no sabe qué cambios le harán, pero asegura que se están tomando muy en serio el tema; además, aprovechó para disculparse con la gente que se sintiera ofendida por el esposo de Manjula, así como por el trabajo vocal que él hace (Kondabolu mencionó que la voz de Apu es una burla en sí misma, menciona que parece que un blanco se burla de cómo habla su padre).

Habrá que ver qué sucede para la próxima temporada de Los Simpson, pues existe la posibilidad de que, para evitar cualquier problema futuro, se decida eliminar por completo a la familia hindú de Springfield.