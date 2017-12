Pingüino que salta de “felicidad” se vuelve viral

Un pingüino del zoológico de Edimburgo se ha vuelto viral en redes, tras aparecer en un video saltando de “felicidad”.

En video que circula en redes sociales, se aprecia al pingüino que salta sin parar de un lado a otros mientras otros pingüinos se quedan observando al ave.

La publicación fue hecha por el mismo zoológico para desear una feliz Navidad a los internautas. Sin embargo ha sido blanco de múltiples criticas por lo usuarios de redes, quienes señalan que su comportamiento por “felicidad”, no es normal ya que podría deberse a que lleva una vida en cautiverio.

Looks like no one can contain their excitement on Christmas morning!

From all of us here at Edinburgh Zoo we hope you have a very #MerryChristmas.#HoppingMadRockhopper pic.twitter.com/dqydnIRmYW

— Edinburgh Zoo (@EdinburghZoo) 25 de diciembre de 2017