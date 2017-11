Piloto de la Armada de EEUU pinta un pene en el cielo

La Armada se vio hoy obligada a disculparse por la acción de uno de sus pilotos, que utilizó el aire blanco condensado generado por la propulsión de los motores de su aeronave para dibujar un descomunal pene en los despejados cielos del estado de Washington.

“Las acciones de este miembro de la tripulación fueron completamente inaceptables y contrarias a la ética y a los valores de la Armada”, señaló la Marina en un comunicado, en el que se refirió al dibujo como “una imagen que podría resultar obscena a los observadores”.

Numerosas personas tomaron fotos y las publicaron en las redes sociales junto con mensajes que oscilaban entre la crítica y la jocosidad.

Con una caritas que lloran de risa, la usuaria Anahi Torres tuiteó: “Lo más monumental que ha pasado en Omak. Un pene en el cielo”, refieriéndose a los jocosos sucesos.

“La escritura fálica divierte a los residentes de la Isla de Whidbey, pero no a la Armada”, escribió en su cuenta de Twitter el usuario @WylandStripes.

Algunos ciudadanos, incluso, llegaron a ponerse en contacto con las autoridades aéreas de la zona para denunciar los hechos, según relató la cadena local KREM2.

La Armada informó de que ya ha identificado al responsable de los hechos y anunció que ha abierto un investigación para aclarar lo sucedido.

En una entrevista concedida a dicha emisora, un portavoz de la Administración Federal de Aviación (FAA) admitió este punto pero aclaró que las autoridades no podían hacer nada al respecto, puesto que no están autorizadas a “vigilar la moralidad” y que la acción no había supuesto violado ninguna norma de seguridad.

Fuente; Infobae