Pidió permiso para no trabajar por “estrés mental”, la respuesta de su jefe es impactante

Ocurrió en Estados Unidos, en donde una desarrolladora web obtuvo una respuesta magnífica cuando solicitó 48 horas libres para recuperarse de su salud mental

El cuerpo dice basta y el cerebro pide parar. Un estado gripal, el cansancio acumulado o el estrés laboral pueden afectar directamente las cuestiones que no responden al área del trabajo. Y viceversa. No existen personas infalibles. Tampoco inmunes. Es por eso que, si bien existe la empatía, la salud mental no está catalogada como una “excusa comprensiva” para tomarse unos días de descanso.

Se entiende por salud mental al bienestar (o a la presencia de malestares) emocional, psíquico y social. La que afecta en forma directa a los pensamientos y sentimientos. No obstante, quizá resulte difícil explicarle a un jefe por qué tal agotamiento.

No es el caso de Madalyn Parker, desarrolladora web estadounidense e ingeniera informática en Olark Live Chat, en el estado de Michigan. Decidió tomarse dos días libres para mejorar su bienestar emocional y avisarle a su jefe de tal decisión. Lo que no esperaba es la respuesta brillante que él mismo le concedió.

“Dónde está Madalyn” fue el asunto del correo. Ella escribió: “voy a tomarme hoy y mañana libres para concentrarme en mi salud mental. Espero volver la semana siguiente revitalizada y al 100%”. Dos frases. La brevedad. Unas horas más tarde, Ben Congleton, su jefe, le respondió:

“Solo quería agradecerte que me envíes correos como este. Cada vez que lo haces lo utilizo como un recordatorio de la importancia que tiene tomarse dos días libres por temas de salud mental. No puedo creer que esto no sea la práctica habitual en todas las organizaciones. Sos un ejemplo y nos ayudás a superar el estigma para que podamos dar lo mejor de nosotros mismos en el trabajo”.

Madalyn quedó tan satisfecha con la respuesta de su jefe que realizó una captura de pantalla y la compartió en las redes sociales. Ahora, el tuit fue compartido más de 14 mil veces y más de 40 mil personas le pusieron like.

Consultado por Infobae, el psiquiatra y psicoanalista Pedro Horvat explicó que el síndrome de la “cabeza quemada” consiste en “un conjunto de síntomas que se presentan frente al estrés prolongado en la vida laboral, determinado no sólo por la acumulación de horas de trabajo sino principalmente por exigencias emocionales e interpersonales”.

El estrés en el trabajo puede repercutir en otros ámbitos de la vida (iStock)

Se caracteriza por la aparición de fatiga permanente, desánimo, falta de pericia en las tareas habituales y dificultades para reconocer al mismo proceso como causante de las dificultades. “A esos síntomas se agrega un abanico muy variado que va desde molestias estomacales a dificultades en el sueño, conflictos recurrentes en la relación con los demás y una marcada disminución en el rendimiento laboral”, dijo el especialista.

En su blog personal, Congleton escribió: “Es muy difícil ser honesto sobre tus problemas mentales en el típico entorno laboral. En situaciones como esta, debería ser sencillo decirle a tus compañeros que no te encuentras bien. Incluso en un ambiente donde uno se siente seguro sigue siendo raro. Quería poner esto de manifiesto y expresar gratitud por la valentía de Madalyn al ayudarnos a normalizar la salud mental como un problema más de salud”, señaló.

Congleton concluyó en que “vivimos en la economía del conocimiento. Nuestros trabajos requieren un funcionamiento mental máximo. Cuando un atleta se lesiona, descansa y se recupera. Vamos a deshacernos de la idea de que de alguna manera el cerebro es diferente. Tenemos mucho trabajo por hacer”.