Piden apoyo de la policía para sacar a dos afroamericanos de Starbucks “por no pedir nada”

La sociedad estadounidense ha vuelto a sacudirse por otro escándalo racial. Esta vez dos hombres de raza negra fueron detenidos la semana pasada en una cafetería de la compañía Sturbucks en la ciudad de Filadelfia, estado de Pensilvania.

De acuerdo con Melissa DePino, testigo que filmó el incidente y publicó el video en su cuenta de Twitter, el personal de la cafetería llamó a la Policía por dos afroamericanos que esperaban a su amigo sentados en una mesa sin pedir nada.

“Llamaron a la Policía porque estos hombres no habían ordenado nada. Estaban esperando que apareciera un amigo, por lo que fueron escoltados esposados por no hacer nada”, publicó en línea. “Todos los demás blancos se preguntan por qué nunca les ha sucedido lo mismo”, añadió.

Todo comenzó después de que uno de los hombres intentara usar el baño sin haber pedido nada.

La compañía ha presentado excusas por el incidente a través de un mensaje en Twitter, mientras que el director ejecutivo de Starbucks, Kevin Johnson, ha prometido reunirse personalmente con los hombres afectados para disculparse “cara a cara”, informa Time.

El comisionado de la Policía de Filadelfia, Richard Ross, por su parte, ha defendido a los agentes implicados en el caso, diciendo que estaban respondiendo a una llamada al 911 del personal de Starbucks sobre dos hombres. Añadió que la pareja finalmente fue detenida después de rechazar las solicitudes del personal de Starbucks y de la Policía de abandonar la cafetería.

“Es importante subrayar que estos oficiales tenían legitimación legal para realizar este arresto”, dijo Ross.

Mientras tanto, el incidente ha generado una protesta fuera de la cafetería con lema ‘Yo soy alguien, y exijo igualdad ahora’. “Es una lástima que (en) el año 2018 sigamos soportando este desastre”, dijo Jeffrey Jordan, quien encabezó una protesta que congregó a docenas de personas. “Este país fue construido sobre las espaldas de la gente negra y de color y ahora Starbucks nos va a tratar como si fuéramos de segunda clase”, añadió.

@Starbucks The police were called because these men hadn’t ordered anything. They were waiting for a friend to show up, who did as they were taken out in handcuffs for doing nothing. All the other white ppl are wondering why it’s never happened to us when we do the same thing. pic.twitter.com/0U4Pzs55Ci

— Melissa DePino (@missydepino) 12 de abril de 2018