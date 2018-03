Personal del aeropuerto de Dublín salva a una pequeña liebre de morir congelada

A special rescue this morning by one of our Airport Police. This little fella was taken to safety & given food and heat. We’re happy to report he’s safe and well. #BeastFromTheEast #Snow #BabyRabbit pic.twitter.com/uyP78y5BOH — Dublin Airport (@DublinAirport) 3 de marzo de 2018

El temporal “Emma”, que prácticamente paralizó Irlanda con fuertes nevadas durante los primeros días de marzo, puso en peligro no solo los vuelos del aeropuerto de Dublín, sino también la vida de una pequeña liebre, que de alguna manera salió de su hábitat natural y acabó en las instalaciones del aeródromo.

Cubierta de nieve y medio congelada, la cría de liebre fue encontrada el 3 de marzo por los perros policías y rescatada por uno de los agentes del aeropuerto. El animal recibió cuidados, el añorado calor y comida. De su bienestar se encargó la familia del policía que encontró a la pequeña criatura.

De inmediato fue apodada “Emma”, con el nombre del temporal, y se encuentra cada día mejor. Emma no es una liebre cualquiera, es una verdadera liebre irlandesa, también conocida como liebre de montaña (Lepus timidus), y por tanto una especie protegida. Y ya va ganando peso.

Hareport update: rescued hare Emma safe, warm and well this morning with Lou, one half of the K9 team who found her. #HareEmma pic.twitter.com/yBq1irvX8B — Dublin Airport (@DublinAirport) 4 de marzo de 2018

El personal del aeropuerto planea liberarla en su hábitat natural tan pronto como se recupere por completo. Mientras tanto, reporta puntualmente acerca del estado de “Emma”: la historia de su rescate fue más allá del Reino Unido y acaparó la atención de algunos medios internacionales, como Fox News.

Hareport Latest – Emma the baby hare is thriving. Here she is enjoying her first feed after being rescued @DublinAirport. We’ll release her back into the wild as soon as she’s ready. #HareEmma #DublinHareport pic.twitter.com/Xj7QWfBbaT — Dublin Airport (@DublinAirport) 4 de marzo de 2018



Sin darse cuenta de que ahora goza de “fama mundial”, 2Emma parece estar” –según lo exponen los empleados del aeropuerto de Dublín– muy a gusto tomándose un biberón de leche.

Hareport News: In response to the many queries we’ve received, hare Emma continues to thrive. Specialist advice has been received on her care & she’s gaining weight. She’s blissfully unaware of her global fame. #HareEmma pic.twitter.com/448dwU9q9J — Dublin Airport (@DublinAirport) 5 de marzo de 2018

Fuente: Sin Embargo