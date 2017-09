Perrito regañado conmueve a usuarios de redes sociales

Usuarios de Facebook no pudieron evitar llenarse de ternura por un video que muestra la emotiva reacción de un perrito cuando es regañado por su dueño.

La pequeña mascota se encontraba recostado sobre una pared, con las dos patas de adelante levantadas sosteniendo un pollito de peluche mientras escucha las palabras de su dueño.

“No, es que tú no puedes estar haciendo daños todo el tiempo y con tu cara de ‘yo no fui’. Ahora te voy a castigar, te voy a quitar tu pollito, ¡ya no más pollito! Y tampoco vas más al parque por 15 días”, se le escucha decir al hombre, en un video que se ha vuelto de los más vistos en Facebook.



Al momento este clip ya roza los nueve millones de reproducciones, y miles de comentarios y reacciones.

Fuente: Vanguardia