Peores predicciones tecnológicas de la historia

En el sector tecnológico, más que en ningún otro, es necesario que los visionarios que dirigen esta industria sean capaces de ir un paso por delante de la realidad, de imaginar un futuro que para el resto de los humanos apenas sea plausible. En ese sentido, este 2017 estará marcado por numerosas tendencias en materia de seguridad digital, redes sociales, SEO, robótica o emprendimiento,

Pero cuando se juega a tener una bola de cristal, a veces se acierta, y a veces se falla. Algunos de estos errores son, además, de bulto: ¿acaso no es para tirarse de los pelos cuando recordamos que hubo líderes que pensaron que el iPhone sería un fracaso? ¿o aquellos visionarios que creyeron que Internet no tenía apenas recorrido?

Son sólo algunos ejemplos, pero hay muchos más.

El fracaso de los ordenadores personales

Hoy en día, y con permiso de la futura e hipotética disrupción causada por las tablets, no hay hogar u oficina que se precie donde no exista un ordenador personal. Ya sea de sobremesa o portátil, estos equipos han sido el gran catalizador de la informática de consumo y los que han servido para iniciar y consolidar la era digital entre la población masiva.

Sin embargo, el estallido de la informática personal no siempre fue aceptado por todos. Por ejemplo, el mismísimo Thomas J. Watson, máximo cabeza de IBM en su tiempo, afirmó que “hay mercado como mucho para cinco computadoras en todo el mundo”. O al menos eso se le atribuye, ya que no hay pruebas suficientes de que realmente llegara a decir estas palabras.

No fue la única voz autorizada que negó el futuro de los PC: Ken Olsen, cofundador de Digital Equipment Corporation (DEC), profetizó en los inicios de la informática personal que “no hay razón para que una persona media tenga un ordenador en su casa”. Irónicamente, este pionero de la industria digital quiso aclarar sus palabras diciendo que se refería a que el hogar estuviera conectado en sí mismo, de nuevo una profecía bastante equivocada…

A vueltas con el iPhone de Apple

En el año 2006 ya era un secreto a voces que Apple estaba interesada en entrar en el negocio de la telefonía. Sin embargo, algunos gurús tecnológicos, como el responsable de tecnología del New York Times, David Pogue, no lo veían tan claro: “todo el mundo se pregunta cuando Jobs lanzará un teléfono móvil. Mi respuesta es que probablemente nunca lo hará”. Un año después, Steve Jobs anunció el iPhone.

Una vez que ya estaba en la calle, el polémico Steve Ballmer (exCEO de Microsoft) proclamó a los cuatro vientos que “no hay ninguna posibilidad de que el iPhone vaya a obtener una cuota de mercado significativa. Ninguna”. Un año más tarde, Ballmer volvió a la carga: “Veamos los hechos, nadie usa esas apps móviles”. ¿Qué ocurrió después? Más de 1.000 millones de iPhone vendidos y 20.000 millones de dólares en gasto en sus apps cada año.

Internet no tenía futuro, ¿verdad?

Aunque hoy nos parezca lo más normal del mundo, hubo un tiempo en que Internet no era más que la ensoñación de unos pocos valientes que querían conectar el universo entero a través de unos y ceros. Una idea tan alocada que, en pleno 1995, el autor Clifford Stoll escribió un libro en que defendía que el comercio electrónico no era más que una burbuja, ya que no había contacto personal ni forma de garantizar la transferencia de dinero online. Asimismo, declaró que “nunca habrá bases de datos en la Red porque ninguna de ellas podrá reemplazar a nuestros diarios en papel”.

En la misma línea, Bill Gates -expresidente de Microsoft y hombre más rico del planeta- aseguró en el Foro de Davos de 2004 que el spam “sería cosa de dos años”, además de que “MSN Search superará en breve a Google como principal motor de búsqueda en Internet”. Predicciones, ambas, completamente erróneas como ha demostrado la historia…

Caballos antes que coches

Ahora que tanto se habla de coches conectados y vehículos autónomos, cabe recordar que hubo un tiempo en que ni tan siquiera estaba asegurada la supervivencia del coche como tal. Cuenta la historia que un tal Horace Rackman era un abogado muy exitoso en el Detroit del año 1894 cuando le presentaron a un empresario local que quería realizar los trámites legales para crear su propia fábrica de automóviles.

El hombre tuvo la oportunidad, además, de comprar hasta un 6% en la nueva compañía a cambio de 5.000 dólares que recaudó con numerosas dificultades y pese al consejo de la Caja de Ahorros de Michigan (“el caballo está aquí para quedarse, pero el automóvil solo es una novedad, una moda más”, le dijeron).

La leyenda se completa cuando ponemos nombre al misterioso empresario de la automoción: Henry Ford. Gracias a no hacer caso del nefasto consejo de sus asesores financieros, Rackman vendió sus acciones en esta empresa por 12,5 millones de dólares en 1919, equivalente a unos 175 millones actuales. O, lo que es lo mismo: un 250.000% de retorno de su inversión.

La tecnología inalámbrica eliminará las guerras para siempre

Justo ahora que estamos hablando tanto de la llegada del 5G y cómo esta nueva tecnología de red va a cambiar nuestra sociedad de forma notable, por medio del Internet de las Cosas, es el momento de recordar otras predicciones respecto a las redes inalámbricas que no siempre se han cumplido.

Por ejemplo, Guillermo Marconi (premio Nobel de Física e inventor de la telegrafía sin hilos) llegó a afirmar que “la llegada de la era inalámbrica hará imposible la guerra, ya que hará la guerra ridícula”. Esto lo dijo en 1912, dos años antes de la I Guerra Mundial. La II Guerra Mundial, la escalada bélica durante la Guerra Fría o el terrorismo que vivimos en la actualidad son buenas muestras de que sus expectativas estaban más que equivocadas.

