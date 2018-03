Peculiar carta de Karl Marx se vende por 53.000 dólares en EEUU

na carta extremadamente rara redactada por el filósofo alemán, Karl Marx, considerado el padre del Comunismo y su ideología, fue vendido el jueves en una subasta en Boston (noreste de Estados Unidos) por un monto cercano a los 53.000 dólares, informó la casa de subastas RR Auction.

En la misiva, fechada el 1 de octubre de 1879, que había sido enviada desde Londres, la capital británica, el filósofo alemán le pedía al editor inglés Collet Dobson copias de su libro titulado Revelaciones.

“A mi regreso de la orilla del mar encontré su carta del 23 de septiembre. Me complacería mucho si es tan amable de enviarme algunas de las copias de las ‘Revelaciones’, ya que no me queda ninguna”, se lee en la carta.

La publicación a la que Marx alude claramente, Revelaciones de la historia diplomática del siglo XVIII, fue publicada en varios números en la prensa de agosto de 1856 a abril de 1857.

“Las cartas de Marx son extraordinariamente raras y virtualmente inexistentes fuera de las instituciones: en casi cuarenta años de actividad, esta es la única que hemos encontrado”, señaló en un comunicado Bobby Livingston, vicepresidente ejecutivo de RR Auction.

Fuente: HispanTV