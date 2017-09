Pastor del Edomex anuncia su matrimonio con una niña de 12 años

Un pastor evangélico residente de Chalco, Estado de México, anunció a través de Facebook su matrimonio con Karla, una niña de 12 años.

En su publicación, el hombre aseguró que la decisión se tomó luego de recibir el llamado de Dios, quien le ordenó que se casara con la menor porque Linda, su aún esposa, le fue infiel.

“Dios ha escogido a una jovencita para que sea mi esposa. Señor: ¿Por qué ella? Y hoy, hablando en la madrugada con él, me hizo ver que la mujer que él escogió es de temprana edad y me la entrega a mí para que yo la santifique, la edifique, para que ella no me contamine como las demás me llegaron a contaminar, por lo cual le dije: Amén, Señor, así será”.

Por su parte, Linda aceptó su “destino” y compartió una publicación en la que incitó a la congregación de su parroquia a hacer lo mismo, ya que Karla “recibirá la gracia del Señor y le dará hijos hijos tremendamente hermosos”.

“Hermanos en Cristo, debo reconocer públicamente que el pastor Jorge es un ungido del Señor. En 14 años que estuvimos casados siempre me procuró de lo mejor, me edificó, me santificó con la palabra de Dios” escribió la mujer.

Por supuesto, los post se viralizaron y causaron la indignación de miles de usuarios de la red social, que exigen a las autoridades se investigue al pastor con el fin de que no se salga con la suya.

Fuente: SDP Noticias