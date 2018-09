Papá usa a su hija para robar consolas de Nintendo

Anthony Helsinki, fue acusado de tres cargos, dos por robo y uno por poner en peligro a su pequeña hija, a quien metió en una máquina para sacar ilegalmente sus premios.

El hombre fue grabado introduciendo a su hija en una máquina de BarBerCut Lite, la cual brinda al usuario un premio, después de que éste supere una prueba de habilidad. El sujeto usaba las pequeñas manos de su hija para robar un Nintendo Switch y una Gameboy DS, directamente desde el interior de la máquina.

La seguridad del centro comercial de Rockingham Park en New Hampshire, fue notificada del hecho por la dueña de uno de los restaurantes cercanos a la máquina.

El sujeto quien es profesor en una escuela de Massachusetts fue puesto en libertad, no obstante, deberá presentarse el 29 de octubre para la acusación formal en la corte; mientras tanto el sistema de escuelas públicas de Andover, pidió su dimisión.

Salem, New Hampshire police are looking for a man who allegedly used a toddler to climb into an arcade-style vending machine at the Mall at Rockingham Park & steal items inside it.

The video has intentionally been blurred out to protect the identity of the involved children. pic.twitter.com/IXkl8zEYWR

