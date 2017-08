Padres aprisionaron por 4 años a su hijo en una jaula

En Argentina, una familia pobre aprisionó por 4 años a su hijo, que padece una discapacidad neurológica, por no tener suficiente dinero para llevarle al hospital.

Una gran polémica ha despertado en Argentina: el caso de Álvaro Dante Gaby, un adolescente de 14 años que vive con su familia en la pobreza extrema en una comunidad wichi de la provincia de Salta, informó el lunes el diario local Clarín.

Durante cuatro años sus padres lo han encerrado en una jaula de madera por temor a que se escapara de su casa. El menor sufre graves problemas neurológicos.

Tras filtrarse a Youtube un vídeo en el que se aprecia cómo el chico se encuentra en una jaula, el Gobierno local decidió intervenir. Por orden de la jueza de Violencia Familiar y de Género de la ciudad de Tartagal, Elba Susana Menéndez, el chico fue ingresado en el hospital público Materno Infantil de la capital salteña, donde recibirá la ayuda médica necesaria.

“Cuando nació tuvo problemas, fue derivado a Salta y operado, durante muchos años estuvo bien, pero a medida que comenzó a crecer el problema se hizo mucho más visible. Hoy no habla”, explicó Adolfo Gaby, padre del niño.

“Mientras estamos nosotros en casa, él se mueve por todos lados porque lo cuidamos y lo vemos en forma permanente; ahora, cuando debemos hacer cosas, ahí lo enjaulamos. Si lo dejamos libre, sale corriendo y se escapa. Es capaz de desaparecer”, aseveró Gaby. El progenitor revela que la familia no ha podido llevar al niño a un hospital por no tener suficiente dinero.

Al darse a conocer la historia de Álvaro, la ministra argentina de Justicia y Derechos Humanos, Pamela Calletti, solicitó que se investigue el caso y pidió que se vaya “hasta las últimas consecuencias para determinar las responsabilidades”.

No obstante, la subsecretaria de Emergencia Social del Ministerio de Asuntos Indígenas, Edith Cruz, aseguró que “cuando iniciamos el censo social nos informaron de que al chico lo ponían en una jaula”. “Personalmente fui a ver y no había jaula y el chico no estaba en ese estado. Incluso le advertí al padre que lo denunciaría si encontraba evidencia de que lo encerraba y siempre me lo negó”, precisó.

