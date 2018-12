Niño llama al 911 para quejarse de su regalo navideño

Un niño de siete años de edad llamó al número de emergencia de su localidad ya que no le pareció lo que había recibido de regalo navideño.

El infante, residente de la provincia canadiense de Ontario, expresó su desacuerdo con su regalo, que consistía en un par de pantalones para la nieve.

La llamada fue hecha alrededor de las 8 de la mañana de ayer martes, en plena navidad.

Sin embargo, los oficiales de la policía se cercioraron que el menor en verdad no estuviera atravesando por una emergencia.

Tras corroborar que no corría peligro, las autoridades le explicaron que no debe utilizar la línea de emergencia para llamadas que no sean de extrema importancia.

Fuente: SDP Noticias