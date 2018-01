Niño dedica “Recuérdame” de Coco a hermanita fallecida

Un niño de 4 años de edad le canta “Recuérdame” a su hermana fallecida en mayo del año pasado y su madre compartió el emotivo video que ya es viral en las redes sociales.

Como se puede ver en el material compartido en Twitter el pequeño canta la versión en inglés de la banda sonora de la película de Pixar, “Rebember me”, frente a la fotografía de su hermanita, mientras toca una guitarra blanca

Acompañado del mensaje: “Mi hijo cantando “Remember me” de la película Coco a su hermanita, Ava, que perdimos el pasado mayo. Tiene sólo 4 años de edad y entiende. Ni siquiera sabía que estaba grabando”, el clip ha dejado sin palabras a muchos cibernautas.

El motivo por el cual el pequeño le canta a su hermana fallecida a los 4 meses de edad, fue debido a su primer cumpleaños, tal como lo informó la madre del menor. Hasta el momento el video cuenta con 50 mil 095 Retweets 130mil 393 Me gusta.

My son singing “Remember Me” from the movie “Coco” to his baby sister, Ava, who we lost this past May.

He’s only 4 years old and he understands. He didn’t even know he was being recorded. He just wanted to sing to her for her 1st birthday!

Happy Birthday mamas, we miss you!💕 pic.twitter.com/EoVLjju0bJ

— Samir (@SAM1R) 31 de diciembre de 2017