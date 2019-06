Niño confunde toalla sanitaria con curita gigante y se hace viral

El menor de edad estaba sorprendido de que el curita fuera tan grande y pudiera proteger todo su brazo.

“No estoy segura de que eso sea un ‘curita’ gigante”, le dijo su madre antes de que la expresión del menor lo convirtiera en el héroe de la semana al causar cientos de risas. Brody avergonzado volteó los ojos y desapareció del encuadre.

Su intención fue aún mejor: se colocó la toalla sanitaria en el brazo para imitar a su hermana Paige, a quien en el video deja claro que admira y por ello quiere lucir igual que cuando ella llega con distintas heridas tras haber practicado sóftbol.

Como sea, el pequeño Brody ahora es un fenómeno viral tras confundir una toalla sanitaria con un curita y quedar sorprendido porque con él pudo cubrirse todo el brazo. El video cuenta ya con más de 166 mil retuits y decenas de reacciones.

so my brother went in my bathroom to get a band aid and i…. pic.twitter.com/utGh2NE27t

— paige 〽️ (@unholypaige) June 5, 2019