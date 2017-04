Niña rompe en llanto cuando su maestra descubre al perro que recogió en la calle

Esta niña sin dudas tenía un objetivo claro: salvar a un pequeño cachorro que encontró en la calle sin hogar. Oriunda de la provincia china de Sichuany, no logró resistir la tentación de salvar una vida animal y tomó la decisión de ocultarlo en su mochila camino al jardín.

Pero el problema surgió después, al darse cuenta de que tenía una larga jornada escolar por delante y debía ocultar su tierna adquisición. La reacción de la pequeña cuando descubren lo que ocultaba es emocionante. Su emoción no le impide suplicarle a la maestra que no se lo arrebaten, insiste en que no le va a hacer daño a nadie.

Este video, con más de 27 mil reproducciones en Youtube, sorprende al mundo ya que se trata de una niña de no más de 4 años de edad con un compromiso y amor por las mascotas inigualable.

La ciencia confirmó en varia oportunidades los beneficios de las mascotas no sólo en relación a salud de los más pequeños de la familia, sino también en los procesos de crecimiento y desarrollo social de las generaciones más jóvenes.

El vínculo muchas veces es mayor que la propia relación entre hermanos; su confidencia y compañía genera grandes avances en el desarrollo intelectual de los chicos.

“El hecho de que las mascotas no puedan comprender o responder verbalmente puede incluso ser algo positivo, ya que significa que no nos están juzgando. Esto explicaría por qué algunos niños, por ejemplo, no pueden leer en voz alta frente a otras personas pero sí frente a un animal”, aseguró Matt Cassels, investigador principal de un importante estudio en relación a las mascotas y su importancia en el seno familiar.

El género femenino suele desarrollar un vínculo más fuerte que los hombres, y es fundamental resaltar la importancia de los animales en el caso de hijos únicos.

“Niños y niñas expresan el mismo nivel de satisfacción con sus mascotas; sin embargo, ellas manifiestan sentir más confianza, más compañía y menos conflicto con sus mascotas que ellos, lo que tal vez indicaría que la interacción de las niñas con estos animales tendría más matices”, explicó el científico.

Finalmente, se les permitió a la pequeña y a su hermana gemela quedarse con el cachorro. Un miembro más de la familia que, seguramente, les brindarán mucho amor por el resto de su vida y una dulce historia que contar en un futuro no tan lejano.

Con información de Infobae