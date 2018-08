Niña de 7 años lanza su primer videojuego creado por ella

Penny McDonald es una niña de tan sólo 7 años que, inspirada por su padre desarrollador de videojuegos independientes, creó y lanzó su primer interactivo a través de la plataforma Steam, informó SDPnoticias.

Resulta que la pequeña, que había jugado videojuegos casi desde que era una bebé, estaba intrigada por todo lo que implicaba el desarrollo de estos; además de lo interesante que le resultaba el trabajo de su papá. Un día le preguntó a este que si ella sería capaz de hacer su propio juego; acto seguido, Lance McDonald, el padre, le dio un viejo libro de programación para que lo leyera y tratara de comprender los conceptos básicos.

Sorprendentemente, la pequeña entendió varias de las premisas, mismas que puso en práctica en una computadora vieja con Windows 98, lo que dio como resultado el sencillo interactivo “Answer the Question”, el cual le hace preguntas matemáticas al usuario, mismas que debe de responder.

Ella intentó hacer en un principio un juego de acción (imaginemos un God of War o Devil May Cry con las limitaciones de la tecnología a su disposición); pero se dio cuenta de que aún no contaba con la experiencia y conocimientos suficientes para hacer eso posible.

Cuando terminó su juego, le pidió a su papá que le ayudara a publicarlo en Steam, la famosa tienda y plataforma virtual de Valve; pues quería que otras personas jugaran, no sólo su familia.

No obstante, esto no será lo último que sepamos de esta joven desarrolladora; pues aún tienen en mente hacer ese juego de acción. Comenzará por hacer una obra de aventuras de texto, donde el jugador usará su imaginación para completar los gráficos.