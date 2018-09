Nike resalta el poder femenino en su nuevo comercial

Aunque aún hay marcas que se resisten a avanzar e incluso algunas parecen estar retrocediendo a propósito, poco a poco las campañas publicitarias van mostrando mensajes más positivos y libres de prejuicios hacia las mujeres.

Hoy incluso ya se han visto desde spots hasta plataformas publicitarias completas que buscan empoderar a las mujeres, pero hasta ahora, pocas han destacado cómo la nueva campaña de Nike: Juntas Imparables.

Esta no sólo se quedó en decir “las mujeres pueden hacerlo todo”, sino que habla de las herramientas que la sororidad aporta para que, como su título lo dice, las mujeres juntas sean imparables.

Desde su publicación el pasado 31 de agosto, la campaña fue muy bien recibida en redes sociales por miles de personas que rápidamente la hicieron viral. Sobre todo, se ha hecho popular el comentario que asegura que la campaña está en pro del aborto legal pues su protagonista porta lo que parece ser un pañuelo verde, símbolo latinoamericano de esta lucha feminista.

Este video de poco más de un minuto y medio forma parte de la primera campaña Just do it de Nike Woman en Mexico y es una invitación para que las mujeres hagan de la ciudad su campo de juego, según explica la propia marca.