NASA: un gigantesco asteroide se acerca a la Tierra

Un gigantesco asteroide se acerca a Tierra, informa la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de EE.UU. (NASA, por sus siglas en inglés).

El asteroide, bautizado como 2018 SP1 y de entre 70 y 160 metros —equivalente a un campo de fútbol— se aproximará a nuestro planeta el próximo 3 de octubre, informó el viernes el diario británico Express, citando a la NASA.

El cuerpo celeste, clasificado por la agencia espacial como un objeto próximo a la Tierra (NEO, Near Earth Object), supera el tamaño del Big Ben, y se está dirigiendo hacia nuestro planeta a una velocidad de unos 60.000 kilómetros por hora. El medio precisa que el asteroide puede causar “daños catastróficos”, si golpea la superficie del planeta.

No obstante, el director del Instituto de Astronomía ruso, Boris Shustov, en declaraciones a la agencia local de noticias RIA Novosti dijo que el 2018 SP1 no supone un riesgo. “Se acercará a la Tierra a una distancia de 5,87 millones de kilómetros. Es un acontecimiento ordinario, no representa ninguna amenaza”, precisó.

El objeto fue detectado el 19 de septiembre de este año. Se prevé que después de aproximarse a nuestro planeta, el SP1 pasará el 3 de noviembre de 2018 “muy cerca” de Venus. Decenas de años más tarde, el 2 de octubre de 2051, el asteroide volverá a aproximarse a la Tierra.

Fuente: HispanTV