NASA prevé impacto de asteroide contra la Tierra en 2027

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) ha advertido de que un asteroide podría chocar contra la Tierra en el año 2027.

El mundo debe estar preparado para el posible impacto de un asteroide contra nuestro planeta, que podría tener lugar en el 2027, indicó el miércoles el administrador de la agencia, Jim Bridenstine, en la Conferencia de Defensa Planetaria de la Academia Internacional de Astronáutica.

De acuerdo con el encargado de la NASA, la gente se suele tomar la situación “con humor” por culpa de las películas y no cree que realmente pueda ocurrir algo así, sin embargo, “tenemos que asegurarnos de que la gente entienda que no se trata de Hollywood, y no son películas. Se trata, en última instancia, de proteger el único planeta que conocemos, ahora mismo, para albergar la vida y ese es el planeta Tierra”.

Actualmente, los expertos del Centro de Estudios NEO de la NASA están trabajando en una tecnología que les ayudaría a detectar y monitorizar hasta el 90 % de los asteroides cercanos a la Tierra de más de 140 metros de ancho. Un meteorito de este tamaño es capaz de eliminar una ciudad o un país pequeño.

It may be a decade away, but scientists are marking their calendars for an asteroid flyby in 2029. This 340-meter-wide asteroid called 99942 Apophis will cruise harmlessly by Earth, about 19,000 miles above the surface. See why it's exciting scientists: https://t.co/MKZu3Of4zr pic.twitter.com/iZuCG4fMJr

— NASA (@NASA) May 2, 2019