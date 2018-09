Musicales que puedes, y debes, ver en Netflix

No importa cuantas personas lo nieguen, todos en algún momento hemos visto y nos hemos sentido atraídos por un musical.

Algunos de los clásicos como Mamma Mía, Vaselina o Dirty Dancing nos han dejado canciones difíciles de olvidar y hasta escenas que hemos soñado con protagonizar.

Aquí te dejamos 7 musicales disponibles en las plataformas streaming de Netflix y Amazon para que agarres el micrófono y te pongas a cantar a todo pulmón.

1. MAMMA MÍA (2008)

Donna, una hotelera independiente de las islas griegas, prepara la boda de su hija con la ayuda de dos viejos amigos.

Mientras que Sophie, la alegre hija de Donna, tiene su propio plan. Ella invita a la boda en secreto a tres hombres que fueron parte del pasado de su madre con la esperanza de que alguno de ellos sea su padre y que la acompañe hasta el altar en el gran día.

La cinta es protagonizada por Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth y Stellan Skarsgård, y el soundtrack está a cargo de los éxitos del grupo sueco ABBA.

Este clásico esta disponible tanto en Netflix como Amazon.

El pasado mes de agosto, Universal Pictures estrenó la película Mamma mia! Here we go again, la secuela de este musical.

2. VASELINA (1978)

El rebelde Danny Zuko y la inocente australiana Sandy mantienen un romance durante las vacaciones, creyendo que no se volverán a ver. Sin embargo, para sorpresa de ambos, se reencuentran en la escuela secundaria al empezar el nuevo curso.

El musical de 1978 ambientado en los años 50 fue dirigida por Randal Kleiser y protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John.

La producción que estuvo nominada al Óscar a la mejor canción por “Hopelessly Devoted to You” está disponible en la plataforma de streaming de Amazon.

Con motivo del 40 aniversario de Vaselina, Cinemex exhibe actualmente la versión remasterizada del filme desde finales de agosto.

3. LOS MISERABLES (2013)

El musical narra la historia de Jean Valjean, ex convicto que se convierte en el Alcalde de una aldea en Francia. Tras ser expuesto, Valjean acepta tomar el cuidado de Cosette, la hija ilegítima de la agonizante Fantine pero, como un fugitivo, debe a la vez evitar ser capturado por el inspector de policía Javert.

La historia cubre 17 años y se establece en un contexto de inestabilidad política, con la película culminando en la Rebelión de junio de Francia.

El filme recibió 3 Globos de Oro por mejor película – Comedia o musical, por mejor actor para Jackman, y por mejor actriz de reparto para Hathaway. Además, recibió cuatro premios BAFTA, incluyendo mejor actriz de reparto (Hathaway).

Recibió ocho nominaciones en la 85 ceremonia de los Premios de la Academia, incluyendo Mejor película (el primer musical nominado desde la ganadora de 2002, Chicago) y Mejor actor para Jackman, ganando tres; Mejor mezcla de sonido, Mejor maquillaje y mejor actriz de reparto para Hathaway.

La galardonada cinta dirigida por Tom Hooper y protagonizada por Hugh Jackman y Anne Hathaway está disponible en Amazon Prime Video.

4. TODOS A BAILAR (2011)

Ren MacCormack es un joven que siempre ha vivido en la ciudad de Boston, pero se ve obligado a trasladarse a Bomont, un pequeño pueblo del sur de Estados Unidos.

En Bomont, tras la muerte de cinco adolescentes después de una noche de fiesta, los concejales y el reverendo del pueblo, Shaw Moore, deciden prohibir la música rock y el baile, con el fin de evitar una tragedia parecida y que el pueblo vuelva a quedar conmocionado.

Ren experimenta un choque cultural con los demás jóvenes del pueblo, pero poco a poco irá despertando la pasión por la música y el baile a sus compañeros de instituto. Se reunirán en una fiesta con motivo de reivindicar su graduación y la abolición de dichas leyes, pero no les resultará fácil.

El drama musical salió a la luz en 2011 fue dirigido por Craig Brewer está disponible en Netflix y Amazon.

5. ACROSS THE UNIVERSE (2007)

La trama gira en torno a Jude, un joven trabajador que deja su ciudad natal, Liverpool, para buscar a su siempre ausente padre en Estados Unidos y es golpeado por las olas de cambio reformando el país.

Aquí, Jude se enamora de Lucy una niña estadounidense rica, pero fuerte y consciente que se une al movimiento antibélico en Nueva York.

Mientras el número de cadáveres de las víctimas de la Guerra de Vietnam aumenta, las tensiones políticas entre amigos se salen de control; es entonces cuando Jude y Lucy intentan encontrar la salida de un psicodélico mundo que se vuelve loco.

El musical del 20017 está ambientado en los años 60, fue dirigido por Julie Taymor y protagonizado por Jim Sturgess, Evan Rachel Wood, Joe Anderson y Dana Fuchs.

La banda sonora de la producción disponible en Amazon consiste en diversas versiones de los éxitos de The Beatles.

6. DIRTY DANCING (1987)

Johnny Castle es un experto profesor de baile y un amante consumado. Por su parte, Baby Houseman es una idealista e inocente adolescente. Ambos coinciden en un hotel de las montañas de Catskill durante las vacaciones de verano: ella como huésped, él cómo profesor y bailarín del centro.

Cuando la joven ve al bailarín se siente admirada por él a pesar de las diferencias sociales entre ambos y se forma entre los dos una atmósfera cómplice a través del baile.

Cuando una situación comprometida la aleja de su padre, Baby y Johnny inician un camino juntos en el que ella descubre el sexo y él el amor y la confianza.

La cinta romántica de 1987 escrita por Eleanor Bergstein y protagonizada por Patrick Swayze y Jennifer Grey podrás verla en Amazon Prime Video.

La banda sonora incluyó la canción “(I’ve Had) The Time of My Life” que fue galardonada con un Oscar y un Globo de Oro.

7. THE LAST FIVE YEARS (2014)

Jamie Wellerstein es un novelista en ascenso y Cathy Hiatt es una actriz que no puede encontrar su camino en la profesión. Su historia de amor es bastante peculiar, y la película nos narra las luces y las sombras de esta pareja a través de canciones.

De forma paralela, su historia de amor se cuenta a través de las canciones pero cada personaje desde una línea de tiempo diferente. Las canciones de ella relatan la historia desde el fin del matrimonio y va retrocediendo hasta el momento en que se conocieron. Las de él, al contrario, comienza desde el inicio hasta llegar al final de su historia de amor. Ambas líneas coincidirán en la pedida de mano.

The Last 5 years, cinta basada en la homónima obra musical de Broadway, está disponible en Netflix.

La producción fue dirigida por Richard LaGravenese, y protagonizada son Anna Kendrick y Jeremy Jordan.

Sin Embargo