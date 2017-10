Mujer sale del coma al escuchar a Bowie

David Bowie ayudó a salvar la vida de una mujer desde más allá de la tumba, cuando su éxito de 1972, Starman, la sacó de un coma. La mujer empezó a llorar y mover los brazos como si estuviera en un concierto.

María Rossetti, 53 años, de Tondu, Gales del Sur, estaba al borde de la muerte en el Hospital Morriston de Swansea. Estaba así porque un absceso en su diente se convirtió en sepsis mortal. Es una complicación rara pero grave, una infección en la que el cuerpo ataca sus propios órganos y tejidos .

“Siempre he adorado a Bowie, así que no me sorprende que, incluso en mi coma, estuviera agitando los brazos al escuchar su música”