Mujer no pide limosna, pide trabajo en el puente de la Fco Villa y Juventud

Una mujer llamó la atención de los conductores que circulan debajo del puente de la avenida Francisco Villa y periférico de la Juventud por el singular mensaje que les entrega, en el cual no pide limosna, sino una oportunidad para trabajar.

Esta persona pide apoyo para conseguir un empleo formal, ya que únicamente ha podido ocupar puestos de trabajo temporales y requiere de un ingreso seguro pues padece un quiste y además es madre soltera de un niño de tres años.

En el papel se lee también el número telefónico al cual pueden comunicarse en caso de que alguien pudiera ofrecerle un trabajo, aunque no incluye su nombre ni otros datos personales.

El mensaje que esta mujer reparte entre los vehículos dice:

“Hola, qué tal. Paso hasta la ventanilla de su vehículo vergonzosamente, el día de hoy salgo en busca de apoyo ciudadano. Sabe, tengo un problema de un quiste y desafortunadamente no cuento con un empleo formal, puro temporal ya que soy madre soltera, tengo un niño de 3 años y no cuento con el apoyo de mi familia. No sólo le pido unas monedas, si usted tiene un empleo o una despensita se lo agradecería de todo corazón. Gracias y que dios se lo multiplique.

Busco empleo 614 404 75 02