Mujer encuentra cientos de gusanos en catsup de Mc Donald’s

Cosas insólitas han ocurrido en varios restaurantes alrededor del mundo, desde empleados que arrojan agua a clientes hasta niños que se ahogan con nuggets por el descuido de sus padres.

Sin embargo, el que te contaremos hoy estamos seguros que te provocará una mueca de asco y te quitará las ganas de ir por una cajita feliz.

Sí, estamos hablando de Mc Donald’s. Hace unos días una usuaria publicó que ‘nunca más se acercaría a la catsup del restaurante’ y acompañó a la frase con un perturbador video que muestra al dispensador de salsa lleno de diminutos gusanos.

Al darse cuenta de esto, informó a una empleada del establecimiento que increíblemente la ignoró y siguió atendiendo a otros clientes.

Literalmente, tuvimos que frenar a algunos para que no comieran esto, porque ellos no se daban cuenta. Es tan macabro”, escribió.

Luego de la viralización del clip -que fue grabado en un local de la ciudad inglesa de Cambridge- Mc Donald’s ofreció disculpas y le pidió a la afectada que les proporcionara más detalles para iniciar una investigación.

Un portavoz del restaurante de comida rápida comentó a The Daily Mail que lamentan profundamente ver imágenes así; detalló que la limpieza de sus dispensadores debe ser revisada diariamente, y que una investigación interna está en curso.

El video de Twitter ya suma más de 40 mil reproducciones.

Never going near the ketchup in @McDonalds again. For those of you who can’t tell, these are MAGGOTS 🤢🤮 pic.twitter.com/7B3khnDwME

— Isabella 🌹 (@bellaritchie00) 3 de octubre de 2018