Mueren 3 youtubers mientras documentaban un viaje

Estar en el lugar y la hora equivocada puede ser fatal para algunas personas, tal es el caso de Megan Scraper, Ryker Gamble y Alexey Lyakh, tres populares youtubers que sufrieron una muerte trágica en la catarata del Parque Nacional Shannon Falls en Canadá.

Los jóvenes de entre 20 y 30 años que se dedicaban a documentar viajes para su canal de YouTube ‘High On Life’ decidieron pasear por la enorme cascada, sin imaginarse que sería la última aventura de su vida.

De acuerdo con información de CBC News, Scraper caminaba por el borde de la catarata cuando resbaló y cayó al agua desde unos 30 metros de altura.

En un intento por salvar a la joven, Lyakh, novio de Megan, y Gamble, saltaron al agua, pero fueron arrastrados por la fuerte corriente.

Los equipos pasaron la tarde buscándolos antes de que sus cuerpos fueran descubiertos el martes por la noche en una sección empinada a la que es muy difícil acceder.

Alrededor de las 8:30 pm de anoche, los equipos pudieron confirmar la ubicación de las tres personas”, decía un comunicado emitido por la RCMP el miércoles por la mañana.

A raíz de su muerte el equipo de High On Life publicó una remembranza de video para los fans en la que imploraban a los internautas compartir sus sentimientos con el hashtag #HolInspired y anunciaban que se inició una campaña en Go Found Me con el objetivo de juntar 50 mil dólares para cubrir los gastos funerarios del trio y apoyar las causas por las que los jóvenes luchaban. Sólo se ha reunido 11 mil 505.

De igual manera se inició una campaña para beneficiar a la novia de Gamble, Alissa Hassan la cual ha superado su objetivo de 10 mil dólares en poco tiempo alcanzando 16 mil 668.

