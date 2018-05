Montaña de Colores dispara turismo cerca de glaciar en Perú

Los turistas respiran con esfuerzo mientras el oxígeno escasea en sus pulmones y continúan el ascenso rumbo a la remota Montaña de Colores. Lo anterior lo publicó la agencia de noticias AP.

Después de dos horas de caminata llegan a una cima adyacente a más de 5.000 metros de altitud y se retratan con sus celulares junto a la rara belleza de la colina. Están muertos de cansancio, pero felices.

Franjas con diversas tonalidades de turquesa, lavanda y dorado dan la impresión de que la montaña está cubierta con una manta multicolor, pero esa paleta es resultado de un choque de placas tectónicas ocurrido hace millones de años. Desde 2013, una empresa de turismo comunitario empezó a popularizar el sitio para evitar que la minería se instale en la montaña.

Hasta 1.000 turistas diarios llegan desde Cusco tras visitar la ciudadela de Machu Picchu. “Lo ves en las fotos y piensas que es Photoshop, pero es real”, dice Lukas Lynen, un mexicano de 18 años que contemplaba en silencio las maravillas geológicas.

Aquí las parejas se besan, los amigos se abrazan y la montaña se vuelve una estrella de redes sociales.

La popularidad de la Montaña de Colores ha dinamizado el interés por la zona, pero un nuevo desafío permanece agazapado y espera el mejor momento para intervenir: la minería de clase mundial que remueve montañas de tierra a 100 kilómetros de distancia en dos minas gigantes de cobre y ha dejado decenas de heridos en protestas contra otros pueblos pastores, así como un juicio a la multinacional Glencore ante la Alta Corte de Londres por la muerte de tres hombres de montaña.

Una zona de 400 hectáreas dentro de la cual se encuentra esta montaña está solicitada en concesión por la minera canadiense Camino Minerals para un futuro proyecto llamado Red Beds. The Associated Press solicitó comentarios a la compañía basada en Vancouver para saber cómo afrontaría una eventual extracción minera en una zona popular para el turismo pero al momento no ha obtenido respuesta.

También recientemente, zonas cercanas a la Montaña de Colores que incluyen algunos de los glaciares menos contaminados del mundo y una laguna clave para la alimentación de la hidroeléctrica que brinda energía al sureste han sido solicitadas como concesiones en busca de cobre, plata y oro. La problemática no es local, sino que ejemplifica lo que ocurre en todo Perú, el segundo productor mundial de cobre, donde 18% del territorio está concesionado.

Y aunque el turismo favorece la economía del país, la presencia masiva de turistas y de casi medio millar de caballos a diario en una zona donde hace cinco años apenas caminaban algunas decenas por mes, preocupa a los conservacionistas.