Modelo se opera los glúteos y ahora no se puede sentar

En redes sociales, Star Marie Delgiudice, se describe así misma como una ‘muñeca plástica’ adicta a las cirugías. Sin embargo la última que se realizó no salió del todo bien, informó Excélsior.

De acuerdo con el medio británico Daily Mail, la modelo de 28 años voló a Turquía para someterse a una intervención que le duplicaría el tamaño recomendado de su trasero.

Para poder entrar a quirófano, Delguidice tuvo que aumentar 19 kilos para acumular la grasa que luego le sería implantada en la cirugía, la cual tuvo un costo 20 mil dólares y duró más de siete horas.

Desafortunadamente para la mujer, la recuperación ha sido más complicada de lo que se imaginó, pues ahora todo el tiempo debe estar de pie ya que sentarse o acostarse le causa un dolor insoportable.

“Es una tendencia muy peligrosa. No me había dado cuenta de los riesgos. Ahora todo el tiempo tengo miedo que los implantes me exploten”, confesó durante una entrevista en el programa This Morning, de la cadena británica Channel 5.

Aunque lleva varias cirugías a lo largo de su vida, asegura que esta es la más grande y delicada a la que se ha sometido.

“Puedo sentir que se mueven, no me puedo sentar. Me gusta como se ven en las fotografías pero tenerlos no es nada práctico”, afirmó.

La mujer se ha operado el busto 4 veces, se ha realizado 3 vaginoplastias, 5 liposucciones, 4 reconstrucciones de nariz, 1 cirugía de mandibula y 1 de mejillas.