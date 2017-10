México, el séptimo país a nivel mundial que consume series de Netflix en menos de 24 horas

México es el séptimo país con más consumidores de todos los capítulos de una serie completa de Netflix dentro de las primeras 24 horas de su lanzamiento.

En un comunicado, la empresa de streaming informó que 8.4 millones de sus miembros “han elegido maratonear alguna serie en Netflix”.

Agregó que la cantidad de personas que mira todos los capítulos de una serie sin interrupción aumentó, entre 2013 y 2016, más de 20 veces.

En este sentido, el vicepresidente de Series Originales, Brian Wright, mencionó que “existe una satisfacción única al ser el primero en terminar una historia: ya sea la página final de un libro o los últimos momentos climáticos de tu serie favorita”.

LO MÁS VISTO EN MÉXICO Y EL MUNDO

A nivel mundial, la serie que más usuarios de Netflix consumen de principio a fin es Gilmore Girls: A Year in the Life, seguida de Fuller House y Marvel – The Defenders.

En el caso de países, la lista es dominada por Canadá; después le sigue Estados Unidos, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Alemania y México.

El el país, la serie que más se concluye durante las primeras 24 horas de su estreno es Club de Cuervos, seguido de Marvel -The Defenders, Gilmore Girls: A Year in the Life, Santa Clarita Diet, El Chapo, The Ranch, Ingobernable, Stranger Things y Atypical.

Fuente: Sin Embargo